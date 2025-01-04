«Начал по всем стрелять». Приятель пострадавшего в Калининграде подростка рассказал о ЧП

Приятель пострадавшего при стрельбе в Калининграде подростка рассказал о ЧП

Перед стрельбой в кафе Калининграда напавший повздорил с молодым человеком из-за девушки. Об этом 360.ru рассказал очевидец произошедшего и знакомый получившего ранение подростка.

«Нападавший сцепился с одним молодым парнем из-за девочки. Тот ударил девочку по лицу, а мальчик заступился», — поделился он.

У стрелка, по словам собеседника 360.ru, с собой был пневматический пистолет. Юноша добавил, что его друзья вошли в кафе после ссоры, нападавший выхватил оружие и выстрелил приятелю в лицо.

«После этого начал по всем стрелять, но ни по кому не попал. Потом его забрали и выкинули. Он поднялся на второй этаж и начал драться со всеми, бить и мальчиков и девочек. Друзья постарше вывели его на улицу», — рассказал приятель потерпевшего.

Очевидцы вызвали на место происшествия Росгвардию, они приехали и скрутили дебошира.

«Человек, нападавший, даже слова не мог нормально сказать. Он был в максимально пьяном состоянии», — подчеркнул молодой человек.

Юноша сообщил, что пуля застряла в щеке его приятеля. Они самостоятельно достали ее, медики обработали рану и отпустили пострадавшего домой, серьезных травм мальчик не получил.