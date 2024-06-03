«Начал лапать и душить». В Раменском очевидец спас девушку от неадеквата

Неизвестный мужчина едва не задушил девушку прямо на улице в Раменском

Неизвестный напал на девушку на улице Михалевича в Раменском. Злоумышленник сначала грубо приставал к ней, а затем повалил и начал душить. Спас пострадавшую местный житель, услышавший крики о помощи. Подробностями случившегося он поделился в комментарии 360.ru.

По его словам, крики девушки услышал, когда выходил из машины. Подбежав к ней, увидел, что на ней сидит мужчина и душит.

«Я его с нее сбил, но догнать не смог — был в сланцах. Мы квадрат посмотрели, куда он мог деться. Поднимем камеры видеонаблюдения, может быть, будет результат», — пояснил собеседник 360.ru.

У пострадавшей была расстегнута блузка, торчал бюстгальтер. В ответ на вопрос, что произошло, она пояснила, что незнакомец подошел к ней, начал распускать руки, а потом применять физическую силу.

«Я спросил, что случилось, она сказала, что он подошел к ней, начал лапать и сразу же душить», — добавил мужчина.

Обращалась ли девушка в полицию после случившегося, он не уточнил.