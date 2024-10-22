«Начал бить фонтан». Мужчина ошпарил ногу антифризом в подмосковной маршрутке

Мужчина вместе с дочерью сели в автобус, им предстояло проехать четыре остановки. Девочка выбрала места в задней части салона, возле двигателя. После очередного разворота начались неполадки.

«Автобус стал плохо ехать, притормаживать. В момент, когда я подумал, что все, он сейчас остановится, и придется идти пешком, из-под пола начал бить фонтан горячей жидкости. Мне ошпарило ноги», — рассказал пассажир.

Собеседник 360.ru не сразу понял, насколько сильно пострадал. Он вынес ребенка в безопасное место.

«Я от болевого шока сначала мог только бежать по автобусу. Потом, когда уже смог что-то соображать, побежал за ребенком, вытащил через этот же фонтан бьющий», — уточнил мужчина.