Набросился на женщину и выбил окно. Житель Волжского устроил дебош в школе танцев

Источник 360.ru: житель Волжского набросился на женщину в школе танцев

Неадекватный мужчина ворвался в Волжском в детскую школу танцев. Он напал на женщину, а затем выбил окно железной лестницей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Горожанин вторгся в здание на улице Мира, где обучали танцам, и устроил там дебош. Находящиеся рядом мужчины скрутили хулигана и вызвали полицию. На место приехали правоохранители и скорая помощь, мужчину, устроившего дебош, госпитализировали.

По словам очевидцев, хулиган вел себя неадекватно: выкрикивал странные фразы и много ругался.

«Я видела, что этот мужчина орал <…> и разбивал окно стремянкой», — рассказала свидетельница событий.

Ранее неизвестный набросился на девушку в Раменском и попытался ее задушить. Пострадавшую спас прохожий, который услышал ее крики.