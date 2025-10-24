Набивших ребенку фейковое тату родителей из Чебоксар поставят на учет в ПДН

Молодых родителей в Чебоксарах, выложивших в интернет видео с имитацией нанесения татуировки своему ребенку, поставят на профилактический учет. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что идея прославиться таким способом в Сети принадлежит матери ребенка. По ее словам, видео носило постановочный характер. Его сняли в рамках челленджа в соцсети. Отец ребенка добавил, что малыш плакал потому, что просто устал, как это и бывает с детьми.

Волк добавила, что полицейские установили личности родителей и доставили их в отдел.

«Они продолжают настаивать, что не причинили ребенку вреда. Надпись нанесли гелевой ручкой, а звук тату-машинки наложили при монтаже видеоролика», — отметила представитель МВД.

Теперь сотрудники ПДН планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи. Молодых родителях поставят на профилактический учет.

Волк отметила, что материалы проверки потом направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что российская семья набила татуировку годовалому ребенку для участия в конкурсе с рекламой казино. Его провел известный треш-стример Mellstroy.