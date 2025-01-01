Набитая пиротехникой машина заискрилась после ДТП в Красногорске

В Красногорске произошло ДТП с участием машины, груженой пиротехникой. После столкновения фейерверки пришли в действие и начался салют. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Авария случилась на Волоколамском шоссе. После столкновения машина загорелась. Пламя добралось до фейерверков, и прямо на дороге начался салют. Очевидцы сообщили о закрытии движения в сторону Московской области.

Власти и экстренные службы не сообщали о ДТП в Красногорске. По данным сервиса «Яндекс Пробки», на Волоколамском шоссе движение затруднено на двух участках у пересечения с улицами Жуковского и Речной.

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