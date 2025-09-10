На железной дороге в Вильнюсе загорелись вагоны с газом

LRT: на окраине Вильнюса вспыхнули 8 цистерн со сжиженным газом

Несколько взрывов прогремело на окраине Вильнюса из-за загоревшихся вагонов с газом. Об этом сообщил портал LRT .

Цистерны вспыхнули на железной дороге в районе улицы Балтосес Вокес. В радиусе одного километра ЧП объявили эвакуацию.

«В ходе инцидента пострадал один человек, а свидетели утверждают, что черный дым был виден за несколько километров от эпицентра», — отметил LRT.

ЧП произошло примерно в 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ситуацию со взрывом прокомментировал советник директора Департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) Донатас Гурявичюс. Он рассказал, что тушить пожар спасателям помогают сотрудники полиции и беспилотник пограничников.

«Жар огромный, тушение ведется водой», — уточнил Гурявичюс.

