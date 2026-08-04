На ЗАЭС оперативно восстановили внешнее энергоснабжение
На Запорожской АЭС временно отключилось внешнее электроснабжение, его оперативно восстановили. Об этом сообщило руководство станции на официальном канале в «Максе».
По технической причине сработала автоматика, и АЭС временно потеряла внешнее питание. Резервные дизель-генераторы сработали штатно, электроснабжение систем, важных для безопасности, продолжилось без перебоев, пояснили в сообщении.
Менее чем через час внешнее снабжение станции восстановили.
«Произошедшее еще раз подтверждает сохраняющуюся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции», — предупредили на ЗАЭС.
Хотя линию электропередачи 750 киловольт «Днепровская» полностью восстановили еще 21 июня, ее до сих пор не ввели в работу. Питание только по одной линии 330 киловольт «Ферросплавная-1» делает систему более уязвимой к любым техническим сбоям и внешним воздействиям.
Предыдущий перебой во внешнем питании произошел 1 августа. Тогда он продолжался почти два часа.