На востоке Москвы водитель иномарки врезался в продуктовый магазин и скрылся

ДТП с участием легковушки случилось в Москве на Полимерной улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль въехал в местный продуктовый магазин. После случившегося водитель скрылся.

Ранее в Люберцах пьяный шофер иномарки пытался уехать от полицейских. В итоге врезался в другую машину. Погоня началась у заправки. Один из очевидцев заявил, что водитель BMW выехал на встречную полосу и на большой скорости скрылся из виду.

В тот момент был красный сигнал светофора, поэтому он врезался в один из авто на дороге. Звук столкновения был очень громким, его слышали даже в двух минутах от эпицентра событий. Обе машины сильно помялись.