На Вологодчине молодая женщина умерла из-за нехватки лекарств у скорой

В Вологодской области возбудили дело после смерти пациентки

В Вологодской области возбудили уголовное дело после смерти 30-летней жительницы Кирилловского округа. По версии следствия, причиной трагедии стали проблемы с оснащением бригады скорой помощи и отсутствием условий для экстренной помощи в местной ЦРБ, сообщили в региональном управлении СК.

Скорую вызвали к женщине по медицинским показаниям. Однако из-за нехватки лекарств при транспортировке и невозможности оказать срочную помощь в больнице, пациентка скончалась.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Вологодской области Альберта Атабиева возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В начале июля 47-летняя пациентка частной клиники в Подольске умерла во время пластической операции. Реанимационные действия не помогли. СК возбудил уголовное дело по той же статье.