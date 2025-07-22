На Вологодчине молодая женщина умерла из-за нехватки лекарств у скорой

В Вологодской области возбудили уголовное дело после смерти 30-летней жительницы Кирилловского округа. По версии следствия, причиной трагедии стали проблемы с оснащением бригады скорой помощи и отсутствием условий для экстренной помощи в местной ЦРБ, сообщили в региональном управлении СК.
Скорую вызвали к женщине по медицинским показаниям. Однако из-за нехватки лекарств при транспортировке и невозможности оказать срочную помощь в больнице, пациентка скончалась.
По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Вологодской области Альберта Атабиева возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В начале июля 47-летняя пациентка частной клиники в Подольске умерла во время пластической операции. Реанимационные действия не помогли. СК возбудил уголовное дело по той же статье.
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