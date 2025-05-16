На водителя на Волгоградском проспекте в Москве упала стрела с автокрана КамАЗ

В Москве на Волгоградском проспекте на водителя упала стрела с автокрана грузового автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru .

По его данным, происшествие случилось, когда рабочие на КамАЗ убирали украшения на дороге. Водитель пострадал, после удара потерял сознание.

До этого несчастный случай произошел в Москве. Один из рабочих на проекте «Ривер Парк» сорвался со стройки на Кутузовском проспекте. Он упал с монтажного горизонта между ветрозащитой.

Выяснилось, что мужчина пролетел четыре этажа до страховочной сетки. Рабочие сняли его с помощью крана и передали врачам. Пострадавшего госпитализировали, по предварительным данным, он травмировал ноги.