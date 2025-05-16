На водителя на Волгоградском проспекте в Москве упала стрела с автокрана КамАЗ
В Москве на Волгоградском проспекте на водителя упала стрела с автокрана грузового автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось, когда рабочие на КамАЗ убирали украшения на дороге. Водитель пострадал, после удара потерял сознание.
До этого несчастный случай произошел в Москве. Один из рабочих на проекте «Ривер Парк» сорвался со стройки на Кутузовском проспекте. Он упал с монтажного горизонта между ветрозащитой.
Выяснилось, что мужчина пролетел четыре этажа до страховочной сетки. Рабочие сняли его с помощью крана и передали врачам. Пострадавшего госпитализировали, по предварительным данным, он травмировал ноги.