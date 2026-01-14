На внешней стороне МКАД опрокинулась фура с чипсами

На 28-километре МКАД перевернулась фура с продуктами. По данным источника 360.ru, опрокинулась грузовая машина с чипсами и макаронами.

«Она прямо передо мной перевернулась. <…> Там водитель [вроде] плечом ударился», — сказал очевидец в беседе с 360.ru.

На месте происшествия работают оперативные службы. Движение в районе аварии затруднилось — перекрыты три левые полосы. По данным источника, никто не пострадал.

Также ситуацию прокомментировала пресс-служба московского Дептранса.

«На внешней стороне 27 километра МКАД (в районе съезда № 27) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города», — заявили в ведомстве.

