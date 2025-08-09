На Васильевском острове спасли птенца чайки с поврежденным крылом

Прохожие попросили сотрудников МЧС спасти птенца чайки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. О деталях происшествия рассказала пресс-служба чрезвычайного ведомства в официальном Telegram-канале .

Искалеченную птицу заметили вечером в субботу, 9 августа. Птенец не мог взлететь с воды и с трудом справлялся с волнами.

Очевидцы решили вызвать спасателей. Те быстро прибыли на место происшествия и достали птицу. Уже на берегу, после беглого осмотра, специалисты увидели серьезно поврежденное крыло.

Что именно произошло с чайкой, пока неизвестно. В МЧС допускают, что речь может идти о «человеческой жесткости».

Птенца забрали прохожие. Они отвезли птицу к профильным специалистам.

Состояние и дальнейшая судьба птенца пока не ясны. В МЧС попросили тех, кто располагает данными о продолжении истории, сообщить подробности в комментариях.

Ранее московский полицейский спас выпавшего из гнезда птенца щегла.