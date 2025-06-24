Московский полицейский спас выпавшего из гнезда птенца щегла

Правоохранитель из Москвы приютил маленького щегла, который выпал из гнезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, врио начальника четвертого Отдела Следственной части Следственного управления услышал из травы писк и спас птенца. Он подобрал птицу и принес ее на место работы — в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД. Майор выяснил в Сети, чем можно кормить птенца, и приобрел все необходимое.

Сослуживцы смастерили гнездо из коробки. Когда птица окрепла, ее передали волонтерам.

Ранее в Московском зоопарке два птенца журавля-красавки вылупились из яиц, найденных на летном поле аэропорта в Бурятии. Птицы обсохли в инкубаторе, после чего их переместили в специальный вольер с обогревом. Первое оперение появится у них через три-четыре недели.