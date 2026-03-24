На Урале сошел с рельсов пассажирский поезд

На станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги утром 24 марта сошел с рельсов пассажирский поезд № 6968, следовавший из Ивделя в Серов. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания вагонов не допущено. В настоящее время ведутся восстановительные работы», — уточнили в ведомстве.

Из-за ЧП пригородные составы пустили по измененным маршрутам, один поезд отменили. Причины произошедшего выясняют. Для контроля за работой правоохранителей на место выехал серовский транспортный прокурор.

В пресс-службе СвЖД уточнили, что пассажиры не пострадали.

Ранее в Пермском крае грузовой состав сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, но движение на участке пришлось приостановить.