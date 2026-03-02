Грузовой поезд сошел с рельсов под Пермью
В Пермском крае с рельсов сошли локомотив и 10 вагонов грузового поезда. Пострадавших не оказалось, движение на перегоне приостановили, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в телеграм-канале.
Авария произошла на железнодорожном перегоне Ферма — Бахаревка 1 марта примерно в 23:02. Вагоны хвостовой части грузового состава сошли с рельсов и задели поезд, проходивший рядом.
«Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», — уточнила пресс-служба.
Движение на перегоне остановили. Железнодорожники подключили к работам восстановительные поезда и предупредили о возможных задержках пассажирских составов. В РЖД создали оперативный штаб, обстоятельства произошедшего уточнят специалисты.
В начале февраля 10 вагонов перевозившего уголь грузового поезда сошли с рельсов между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Восемь из них опрокинулись.