Грузовой поезд сошел с рельсов под Пермью

В Пермском крае с рельсов сошли локомотив и 10 вагонов грузового поезда. Пострадавших не оказалось, движение на перегоне приостановили, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в телеграм-канале .

Авария произошла на железнодорожном перегоне Ферма — Бахаревка 1 марта примерно в 23:02. Вагоны хвостовой части грузового состава сошли с рельсов и задели поезд, проходивший рядом.

«Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива», — уточнила пресс-служба.

Движение на перегоне остановили. Железнодорожники подключили к работам восстановительные поезда и предупредили о возможных задержках пассажирских составов. В РЖД создали оперативный штаб, обстоятельства произошедшего уточнят специалисты.

В начале февраля 10 вагонов перевозившего уголь грузового поезда сошли с рельсов между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Восемь из них опрокинулись.