На Урале школьница заночевала на кладбище в мороз и выжила

В Свердловской области полицейские заметили утром на трассе под Верхней Пышмой школьницу 10-12 лет и доставили в отдел. Девочка навещала могилу бабушки и там заснула, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ заметили на дороге, ведущей в сторону Среднеуральска, замерзшую девочку в легкой одежде, которая шла вдоль проезжей части без взрослых. Они остановились, посадили ребенка в патрульную машину и выяснили, что с ней произошло. Школьница рассказала, что накануне вечером ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки.

«Там девочка уснула и провела всю ночь на улице при минусовой температуре, а утром, продрогшая, отправилась пешком домой», — уточнили в ведомстве.

Девочку привезли в отдел, укутали в теплые одеяла, напоили горячим чаем и вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели ребенка, отметив, что она смогла избежать серьезного переохлаждения и не нуждается в госпитализации.

Школьницу передали родителям, которые все это время ее искали. На них составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и поставили на контроль в ПДН.

