На Урале полуторагодовалую девочку выбросило из машины в момент ДТП

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок. В одной из машин находилась полуторагодовалая девочка, которую не пристегнули. Из-за сильного удара ребенок вылетел из окна, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Авария произошла у дома № 28 на Восточном шоссе. Водитель Nissan Micra при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с Subaru Legacy Outback.

«В результате ДТП пострадала девочка — пассажирка автомобиля Nissan Micra, получившая серьезные травмы, и была госпитализирована с места аварии в детскую больницу Нижнего Тагила», — рассказали в ГИБДД.

Девочка вылетела из машины на проезжую часть. Она не была пристегнута ремнем безопасности и ехала без детского кресла.

За рулем Nissan Micra находилась 24-летняя мать девочки. Ее водительский стаж — менее года. Ранее она не получала штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее двое взрослых и семимесячный ребенок погибли в ДТП в Чувашии. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Лишенный прав 50-летний водитель автомобиля Kia Rio вылетел на «встречку», не справился с управлением и столкнулся с Ford Fusion.