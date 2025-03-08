На Урале поймали преступную мать. Женщину заподозрили в страшном злодеянии

Полиция нашла мать, которая бросила младенца на скамейке в мороз на Урале

Сотрудники следственного комитета России по Свердловской области установили личность женщины, которая хотела заморозить насмерть собственного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале .

Новорожденного мальчика 4 марта нашел на лавочке прохожий. Ребенок лежал у подъезда дома в Нижнем Тагиле. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, младенца госпитализировали.

Медики диагностировали у младенца переохлаждение. Его перевели в реанимацию. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство новорожденного — правоохранители констатировали, что ребенка бросили на морозе специально.

Криминалисты взяли образец кожи ребенка и направили его в экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России для установления генотипа. Полученные данные сравнили с базой ДНК, и они совпали с профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила.

Женщину удалось оперативно задержать. На допросе она признала вину. Оказалось, что мальчика преступная мать родила в квартире, врачей рядом не было. Позднее полиция выяснила, что ранее ее уже лишали родительских прав — у злоумышленницы шесть детей.

В связи с тяжелым послеродовым состоянием подозреваемую доставили в одну из больниц Нижнего Тагила. Следователь планирует подать ходатайство об избрании меры пресечения в отношении женщины на семь суток.

Расследование продолжается. Власти проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств, причин и условий совершения преступления. Дело взял на контроль руководитель регионального главка Следственного комитета России.

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