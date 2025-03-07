На западе Москвы обнаружили тело 13-летнего подростка

На западе Москвы во дворе одного из домов обнаружили тело 13-летнего подростка. Об этом сообщило издание mk.ru .

По данным авторов статьи, погибшего мальчика нашли около 18:30 во дворе одного из домов по улице Удальцова. Изначально предполагалось, что мальчика убили, но позже появилось предположение, что это было самоубийство.

По словам матери мальчика, он был умственно отсталым и страдал аутизмом, из-за чего иногда был слишком подвижен и неправильно воспринимал действительность.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте и выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Ранее шестеро школьников из Красноармейска попали в больницу после отравления соевыми палочками из тренда в TikTok. Дети могли отравиться китайскими закусками, которые готовят из соевого белка с добавлением большого количества острых приправ.