Экс-солистка «Миража» рассказала, как едва не погибла в детстве

Певица Гулькина рассказала, что в детстве провалилась под лед и едва не утонула

Pavel Kashaev
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина вспомнила, как в детстве провалилась под лед и едва не утонула. Подробности произошедшего она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

По ее словам, она была очень трудным подростком и все время разбивала себе коленки.

«Я умудрилась в конце марта, когда мне было лет, наверное, десять или 11, провалиться под лед. Если бы рядом не было подруги… Она меня буквально вытащила за воротник пальто, которое промокло и тянуло меня ко дну. Я тогда еще и плавать не умела», — вспомнила артистка.

Певица добавила, что ее родители не понимали, почему их дочь растет бунтарем. Она предположила, что такие черты характера заложены в генах. При этом она подчеркнула важность в воспитании правильного примера от взрослых.

Ранее певица Светлана Разина заявила о желании воссоединить группу «Мираж». Она призвала бывших солисток помириться.

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