На Урале бесследно исчезла 26-летняя девушка. Ее ищут уже более 20 дней

В Свердловской области, в Качканаре, пропала 26-летняя девушка. Об этом сообщило издание E1.ru .

Она исчезла вечером 30 апреля, когда возвращалась домой из гостей. С того дня не выходила на связь. В день пропажи на ней были синие джинсы, черные куртка и кроссовки.

Рост девушки — 170 сантиметров, телосложение — среднее. Волосы русые, карие глаза, а также есть татуировка на запястье с именем Roman. Пропавшую ищут полицейские.

Ранее в Перми пропала 17-летняя девушка. Перед исчезновением она оставила странное послание. Вышла из общежития и исчезла. В комнате остались телефон, документы и банковские карты.

Соседки исчезнувшей рассказали, что она зашла в общежитие, выглянула в окно, потом ушла. Родственники решили проверить телефон. В ее Telegram оказались депрессивные сообщения и странная фраза «Больше не увидишь ты Капусточку, лучше буду казаться слабой, чем я буду мучиться».