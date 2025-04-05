Оставила странное послание и пропала. В Перми разыскивают 17-летнюю девушку

В Перми разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала 2 апреля. Волонтеры ищут водителей, чьи видеорегистраторы могли снять подростка на Коммунальном мосту. Об этом сообщило издание kp.ru .

Девушка вышла из общежития в Свердловском районе и пропала. В комнате она оставила телефон, документы и банковские карты.

Соседки рассказали, что девушка пришла в общежитие, посмотрела в окно, потом вышла на улицу и пропала. При проверке телефона родственники обнаружили, что девушка удалила из соцсети «ВКонтакте» все переписки, а в Telegram сохранились депрессивные сообщения. Они обнаружили странную фразу: «Больше не увидишь ты капусточку, лучше буду казаться слабой, чем я буду мучиться».

Рост пропавшей студентки 175 сантиметров. У нее темно-русые волосы и карие глаза. Последний раз девушку видели около 18:00 в серой куртке с капюшоном, черных спортивных штанах и белых кроссовках.