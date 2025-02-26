На Урале 17-летняя студентка заблокировала всех родных и друзей и пропала

Студентка колледжа в Полевском Свердловской области Виктория пропала после пар, перед этим заблокировав в мессенджерах всех родных и друзей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

В последний раз 17-летнюю девушку видели 24 февраля, когда она попала на камеры наблюдения. Утром Виктория ушла на занятия, но с них домой уже не вернулась. Почему она так поступила, никто не знает.

Местный сайт e1.ru со ссылкой на друзей Виктории сообщил, что накануне она пыталась перевести деньги с карты родителей, но банк заблокировал эту операцию. Зачем она пыталась это сделать, девушка не сообщила. Предположительно, она могла уехать в Екатеринбург.

Ранее в Пермском крае пропал 14-летний подросток. Спустя два дня его нашли живым сотрудники полиции.