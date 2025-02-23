Подростка из Пермского края уже третий день ищут волонтеры и полиция

В Пермском крае в поселке Яйва пропал подросток. Он вышел из дома и исчез, сообщили в Telegram-канале «Подслушано Яйва» .

«Срочно! Нужна помощь волонтеров — пропал мальчик, 14 лет», — написали авторы канала.

Подросток ушел из дома 21 февраля в 18:55, сбор волонтеров объявили на следующий день. Волонтеры сообщили, что ребенок был одет в черную с серым толстовку, черные куртку, штаны и сапоги. Мальчик высокий, 180 сантиметров, волосы темные.

Заявление в полицию написали 22 февраля, подростка ищут сотрудники правоохранительных органов.

В начале января в Забайкальском крае нашли тело подростка, который пропал 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района. При внешнем осмотре тела криминальных признаков смерти не выявлено.