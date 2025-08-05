На третьем диаметре в сторону Зеленограда встали электрички

Движение через станцию третьего диаметра «Грачевская» по второму пути в сторону Московской области временно приостановили. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Зеленограда» .

Некоторое время поезда проезжали без остановки станцию «Моссельмаш». Сейчас она снова открылась, но поезда опаздывают на 15-20 минут. Электрички в сторону Раменского тоже могут задерживаться.

Один из пассажиров рассказал 360.ru, что сейчас ситуация начала меняться в лучшую сторону.

«На данный момент электрички идут с опозданием до 13 минут. Но интервал уже падает», — добавил он.

Что стало причиной происшествия, не сообщается.

Ранее сбился весь график на первом диаметре из-за того, что у электрички сломался токоприемник. Поезда некоторое время двигались в реверсивном режиме по одному пути.