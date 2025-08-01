Электричка сломалась на МЦД-1 и сбила весь график движения

Из-за поломки электрички на перегоне Москва-Бутырская — Бескудниково сбился график движения поездов на МЦД-1. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Поезда около часа двигались по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего возникли задержки. К 13:25 график удалось восстановить, делается все, чтобы поезда нагнали отставание.

Один из Telegram-каналов сообщил, что у электропоезда сломался токоприемник.

Ранее Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК сообщил, что на втором диаметре, Курском и Рижском направлениях график движения поездов изменится со 2 августа из-за путевых работ на участке от Курского вокзала до Москвы-Товарной. Пассажиров призвали особенно внимательно следить за расписанием.