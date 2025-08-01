Электричка сломалась на МЦД-1 и сбила весь график движения

Ранее Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК сообщил, что на втором диаметре, Курском и Рижском направлениях график движения поездов изменится со 2 августа из-за путевых работ на участке от Курского вокзала до Москвы-Товарной. Пассажиров призвали особенно внимательно следить за расписанием.
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