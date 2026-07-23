На трассу Ялта — Севастополь сошел сель
МЧС: на трассу Ялта — Севастополь сошел сель
Селевой поток, вызванный сильными дождями, сошел на трассу Ялта — Севастополь в Крыму в районе Симеиза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики в «Максе».
Дорожные службы расчищают грязевые масс и пытаются восстановить движение. На помощь им направилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК «Крым-спас».
Кроме того, в Симеизе и Ялте подтоплены несколько частных домовладений, многоквартирный дом и санаторий.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.
Ранее в Сочи сильные дожди вызвали потоп. В некоторых дворах было по колено воды, на отдельные части города сошел сель.