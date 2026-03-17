Три пешехода пострадали в ДТП в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Инцидент произошел в понедельник возле дома 49 на Загородном проспекте. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального управления МВД и городской прокуратуре.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля — Škoda и Opel. После аварии водитель Opel потерял управление, и автомобиль вылетел на тротуар, задев трех пешеходов.

Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Прокуратура Адмиралтейского района также выясняет обстоятельства и причины аварии.