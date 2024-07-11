На трассе под Серпуховым водитель грузовика устроил ДТП с участием 15 автомобилей

В ДТП под Серпуховым столкнулись 15 автомобилей

В городском округе Серпухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

ЧП произошло в 20:20 по московскому времени на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» по направлению к Москве.

«Водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе», — отметили в управлении.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ЧП.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе «Нарва» произошла смертельная авария. Два человека погибли, еще шестеро пострадали.