Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти
Смертельная авария произошла на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».
Предварительно, 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 вылетела на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.
Автомобилистка и пассажирка иномарки получили смертельные травмы. Еще шестеро человек были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.
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