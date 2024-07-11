Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Предварительно, 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 вылетела на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

Автомобилистка и пассажирка иномарки получили смертельные травмы. Еще шестеро человек были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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