На теле погибшей в Сочи блогерши Кристины Рэй не нашли следов насилия

На теле 35-летней модели и блогерши Кристины Рэй, которое обнаружили в канализационном коллекторе в Сочи, не нашли следов насилия. Следствие предполагает, что причиной ее гибели стал несчастный случай. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По основной версии, погибшая сама спустилась в люк, после чего уже не смогла выбраться и утонула.

Модель пропала в Сочи в конце сентября. По словам близких, она пыталась бороться со своей пагубной зависимостью, от которой страдала с 17 лет. Поэтому они в качестве основной версии происшествия рассматривали убийство.

В 2011 году она попала в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в мире. На инъекции она потратила больше полумиллиона рублей по ценам того времени.