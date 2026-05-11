На стройплощадке и фортах Кронштадта задержали 25 мигрантов

Форты Кронштадта и стройплощадка стали объектом полицейского рейда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сначала проверку провели на строительной площадке на Цитадельской дороге. Территорию тщательно осмотрели: проверили бытовки и использовали квадрокоптер для наблюдения с воздуха.

Инспекторы ГИБДД также проверили около 160 машин, которые проезжали мимо стройплощадки.

«В результате составлено 10 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения», — отметили в пресс-службе.

Затем полицейские на катерах добрались до трех фортов, где сейчас идут реставрационные работы. В ходе рейда проверили документы у 350 человек.

«У 25 человек выявлены нарушения миграционного законодательства», — резюмировали в ведомстве.

Ранее в Балашихе полиция провела рейд «Антикриминал», в ходе которого задержала 129 мигрантов по подозрению в нелегальной работе и нарушении миграционного законодательства.