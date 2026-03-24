Почти 130 нелегальных мигрантов задержали в Подмосковье

МВД задержало 129 мигрантов в Балашихе в ходе рейда «Антикриминал»

Полиция в Балашихе провела рейд «Антикриминал» и задержала 129 мигрантов по подозрению в незаконном осуществлении трудовой деятельности и нарушении режима пребывания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В отношении задержанных составили 152 протокола, 17 мигрантам грозит выдворение из страны за неоднократное нарушение миграционных правил.

Каждого из задержанных оштрафовали на пять тысяч рублей. Силовики устанавливают лиц, привлекавших иностранцев к трудовой деятельности, отметила начальник Управления информации и общественных связей главка ведомства по региону Татьяна Петрова.

Ранее в России расширили перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Работодатель получил право расторгать контракты с мигрантами для соблюдения региональных ограничений. Мера поможет совершенствованию миграционной сферы.