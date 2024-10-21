На стройке на севере Москвы упал башенный кран. Есть пострадавший

Источник 360.ru сообщил о падении башенного крана на стройке в Западном Дегунине

На стройке в Западном Дегунине упал 25-метровый башенный кран. Об этом сообщил 360.ru источник.

Пострадал крановщик, в момент обрушения находившийся в кабине. Его извлекли и отправили в Боткинскую больницу с подозрениями на закрытую черепно-мозговую травму, переломы позвоночника и ребер. Причина происшествия пока неизвестна.

В августе на Остафьевском шоссе двое рабочих при выполнении работ на высоте 35 метров упали с башенного крана, один из них погиб на месте от полученных травм. Прокуратура провела проверку.