На стройке на севере Москвы упал башенный кран. Есть пострадавший

На стройке в Западном Дегунине упал 25-метровый башенный кран. Об этом сообщил 360.ru источник.
Пострадал крановщик, в момент обрушения находившийся в кабине. Его извлекли и отправили в Боткинскую больницу с подозрениями на закрытую черепно-мозговую травму, переломы позвоночника и ребер. Причина происшествия пока неизвестна.
В августе на Остафьевском шоссе двое рабочих при выполнении работ на высоте 35 метров упали с башенного крана, один из них погиб на месте от полученных травм. Прокуратура провела проверку.
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