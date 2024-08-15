Падение рабочих со стройкрана в Москве стало поводом для расследования

Прокуратура проконтролирует расследование после падения рабочих с крана в Москве

Фото: РИА «Новости»

Прокуратура Москвы проконтролирует проверку по факту падения двух рабочих с большой высоты на одной из столичных строек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что ЧП произошло на строительном объекте на Остафьевском шоссе. При проведении высотных работ двое рабочих субподрядной организации упали с высот. Один из мужчин умер на месте, а другому в настоящее время оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram
1/2
Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram
2/2

«Прокуратура Новомосковского и Троицкого административных округов контролирует ход процессуальной проверки по данному факту и установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Источник 360.ru сообщал, что мужчины рухнули вниз с высоты 35 метров, по предварительным данным, при проведении ремонтных работ. У выжившего рабочего зафиксировали переломы ребра и бедра.

Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

Украина подорвала «Северные потоки» вопреки ЦРУ. Кто и как спланировал теракт?

Инвестиции в чистую воду. Воробьев рассказал о реконструкции очистных сооружений в Дубне

Новые общественные пространства и веломаршрут. Воробьев рассказал о благоустройстве Дубны

В Disney очередной скандал. Зачем детям сотрудников оплачивают блокаторы полового созревания?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте