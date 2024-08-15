Сегодня 18:58 Падение рабочих со стройкрана в Москве стало поводом для расследования Прокуратура проконтролирует расследование после падения рабочих с крана в Москве 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Прокуратура РФ

Москва

Прокуратура Москвы проконтролирует проверку по факту падения двух рабочих с большой высоты на одной из столичных строек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что ЧП произошло на строительном объекте на Остафьевском шоссе. При проведении высотных работ двое рабочих субподрядной организации упали с высот. Один из мужчин умер на месте, а другому в настоящее время оказывают медицинскую помощь.

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram 1/2 Фото: Прокуратура Москвы / Telegram 2/2

«Прокуратура Новомосковского и Троицкого административных округов контролирует ход процессуальной проверки по данному факту и установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Источник 360.ru сообщал, что мужчины рухнули вниз с высоты 35 метров, по предварительным данным, при проведении ремонтных работ. У выжившего рабочего зафиксировали переломы ребра и бедра.