Огонь охватил крышу офисного здания в Троицке

В ночь на 1 сентября в Троицке Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил одноэтажное офисное здание на улице Гагарина и кровлю общей площадью около 300 квадратных метров. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По предварительным данным спасателей, причиной возгорания могла стать аварийная работа электропроводки на чердаке.
Для тушения пожара привлекли 18 сотрудников МЧС России и областной противопожарной службы. Также были задействованы четыре единицы техники и четыре подразделения газодымозащитной службы. Пожарные полностью ликвидировали огонь, пострадавших нет.
