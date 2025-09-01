Огонь охватил крышу офисного здания в Троицке

В ночь на 1 сентября в Троицке Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил одноэтажное офисное здание на улице Гагарина и кровлю общей площадью около 300 квадратных метров. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.