На станции метро «Сокол» высадили всех пассажиров

Пассажиров московского метро, едущих по Замоскворецкой линии, высадили на станции «Сокол». Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Прямо сейчас на „Соколе“ высадили пассажиров из вагонов в обе стороны», — отметил он.

В Дептрансе в 12:07 отметили, что на южном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения для проверки состава.

«Движение на Замоскворецкой линии (2) вводится в график», — добавили в пресс-службе через 13 минут.

Ранее задержки поездов произошли в Воронежской области. Из-за атаки БПЛА возникли сбои в расписании 15-ти составов.

По информации пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, дроны рухнули на пути на перегоне Журавка — Митрофановка, в результате повредилась контактная сеть. Из-за ЧП время ожидания составило от 7 до 57 минут.