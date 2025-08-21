Женщина упала в люк в Новодевичьем монастыре в Москве и сломала ногу
Женщина упала в люк в одном из помещений Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Она была в сознании, но жаловалась на боль в ноге. Спасатели извлекли ее и передали прибывшим врачам скорой помощи.
Позднее ей диагностировали перелом ноги и отправили в Первую Градскую больницу.
Очевидец сообщил, что женщина шла в туалет и не заметила, что люк открыт. Кто и зачем сдвинул крышку — неизвестно.
Ранее на юго-западе Москвы в открытый люк водостока провалился лабрадор. Хозяин собаки сразу позвал на помощь. Спасатели достали питомца с глубины около восьми метров и передали владельцу.
