Женщина упала в люк в Новодевичьем монастыре в Москве и сломала ногу

Женщина упала в люк в одном из помещений Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Она была в сознании, но жаловалась на боль в ноге. Спасатели извлекли ее и передали прибывшим врачам скорой помощи.

Позднее ей диагностировали перелом ноги и отправили в Первую Градскую больницу.

Очевидец сообщил, что женщина шла в туалет и не заметила, что люк открыт. Кто и зачем сдвинул крышку — неизвестно.

Ранее на юго-западе Москвы в открытый люк водостока провалился лабрадор. Хозяин собаки сразу позвал на помощь. Спасатели достали питомца с глубины около восьми метров и передали владельцу.