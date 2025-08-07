На сочинском пляже задержали 12 полностью голых пловцов

В Сочи на пляже задержали 12 обнаженных пловцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором запечатлено, как группа граждан без купальников устроила голый заплыв на пляже поселка Вардане. Событие крайне возмутило рядом отдыхающих людей», — отметили в МВД.

Полицейские Лазаревского района быстро нашли нарушителей и задержали 12 человек. Все, кроме одного местного жителя, оказались приезжими. Любителей обнажаться на людях доставили в отдел полиции для составления административных материалов.

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину, который пугал прохожих возле станции метро «Академическая». Им оказался 35-летний приезжий, который находился в федеральном розыске за заранее совершенное преступление.