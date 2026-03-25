На Шри-Ланке крокодил утащил купающуюся в пруду девочку на глазах у бабушки

На Шри-Ланке крокодил утащил под воду девятилетнюю девочку, купавшуюся в пруду. Об этом сообщило издание Hiru News .

Девочка пришла с бабушкой к водоему 19 марта. Это было специально отведенное для купания место.

Крокодил напал на школьницу и утащил. На место прибыли не только полиция и сотрудники управления по охране дикой природы, но и жители окрестных поселков.

Поисково-спасательная операция продолжалась около четырех часов. В ней участвовали полицейские и добровольцы. Девочку нашли живой и доставили в больницу, но она скончалась из-за полученных ран.

Ранее в Мозамбике крокодилы атаковали двух мужчин на одной и той же реке за один день.

До этого в восточной Замбии 52-летний рыбак нырнул в ручей возле реки Луангва, спасаясь от стада разъяренных слонов, но попал в пасть нильского крокодила. Мужчина смог отбиться от хищника, но умер на берегу из-за сильной кровопотери.