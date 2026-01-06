На северо-западе Москвы обнаружили гранаты в черном пакете

Житель Москвы обнаружил в принадлежащем ему помещении в районе Хорошево-Мневники черный пакет с подозрительными предметами. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Здание располагается на Шелепихинской набережной. По словам собеседника 360.ru, собственник помещения заметил в пакете две гранаты с черной чекой.

«Думает, что страйкбольные. Но, службы едут», — добавил он.

Ранее кинологи обнаружили следы взрывчатки у одного из автомобилей. припаркованного между двумя жилыми домами в районе Свиблово. Собака показала на багажник автомобиля Lada Priora, правоохранители начали разыскивать владельца авто и вызвали взрывотехников.

UPD: на место прибыли экстренные службы.