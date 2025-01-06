На северо-востоке Москвы сгорел автомобиль

Автомобиль Peugeot вспыхнул неподалеку от отделения почты в Северном Медведково на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на Широкой улице. По данным источника 360.ru, пострадавших нет, на момент пожара внутри иномарки никого не было. Площадь возгорания не превысила четыре квадратных метра.

На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как пламя охватило капот автомобиля, затем повалил густой дым.

Ранее на внутренней стороне 26-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями. После аварии одна из машин загорелась неподалеку от комплекса «Квартал Герцена» в районе Бирюлево Восточное.

Предположительно, это было такси. На кадрах видно, что автомобиль от удара разлетелся надвое, и горящую часть вынесло на соседнюю полосу. Приехавшие на место ЧП спасатели быстро потушили пожар.