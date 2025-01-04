Машина загорелась на МКАД после аварии

Источник 360.ru сообщил о загоревшейся на МКАД машины после аварии

Столкновение двух легковых автомобилей на внутренней стороне 26-го километра МКАД привело к возгоранию одной из машин. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, авария произошла в районе жилого комплекса «Квартал Герцена» в столичном районе Бирюлево Восточное.

В распоряжениии 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшую машину разорвало пополам и горящую часть выбросило на другую полосу.

Судя по кадрам, речь идет о такси. Данные о пострадавших пока не поступили.

По данным источника, прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя, распространившееся на площади в один квадратный метр.

В пресс-службе столичного Департамента транспорта уточнили, что авария на МКАД произошла около развязки с Липецкой улицей. В ведомстве подтвердили, что одна из машин от удара опрокинулась и загорелась. В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место оперативные службы города.