На северо-востоке Москвы Mercedes влетел в стоящий ВАЗ, погибла женщина

На Северо-Восточной хорде в Москве произошло смертельное ДТП. Иномарка врезалась в стоявший из-за поломки автомобиль ВАЗ, сообщили в столичной прокуратуре .

Mercedes на скорости влетел в машину, остановившуюся на дороге из-за технической неисправности. Пассажирка ВАЗа погибла на месте до приезда врачей.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Проверка находится на контроле прокуратуры Северо-Восточного административного округа.

Ранее белый автомобиль Jaecoo J7 врезался в отбойник, от удара иномарку разорвало пополам: одна часть рухнула на МКАД, вторая осталась на Алтуфьевском шоссе. Собеседник 360.ru рассказал, что водитель выжила, но получила тяжелые травмы. Находившаяся в салоне собака погибла.