На северо-востоке Москвы Maybach протаранил пять авто и скрылся с места ДТП
В московском районе Отрадное случилась авария на Алтуфьевском шоссе – Maybach столкнулся с пятью припаркованными машинами. Об этом сообщил источник 360.ru.
Происшествие случилось примерно в 23:00. Очевидцы рассказали, что водитель после ЧП снял номера с машины и уехал с места на другом авто.
Ранее в Тульской области водитель Opel Astra на 54-м километре трассы Тула — Новомосковск протаранил троих юных питбайкеров.
Дорожные инспекторы выяснили, что за питбайками сидели 16-летние подростки без водительских прав, на них были шлемы. В результате ЧП двое из них получили травмы.
Знакомый пострадавших отметил, что у мотоциклов спереди были фары и стоп-сигналы, однако водитель иномарки почему-то все равно не заметил юношей.
