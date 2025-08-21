На северо-востоке Москвы Maybach протаранил пять авто и скрылся с места ДТП

В московском районе Отрадное случилась авария на Алтуфьевском шоссе – Maybach столкнулся с пятью припаркованными машинами. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось примерно в 23:00. Очевидцы рассказали, что водитель после ЧП снял номера с машины и уехал с места на другом авто.

Ранее в Тульской области водитель Opel Astra на 54-м километре трассы Тула — Новомосковск протаранил троих юных питбайкеров.

Дорожные инспекторы выяснили, что за питбайками сидели 16-летние подростки без водительских прав, на них были шлемы. В результате ЧП двое из них получили травмы. 

Знакомый пострадавших отметил, что у мотоциклов спереди были фары и стоп-сигналы, однако водитель иномарки почему-то все равно не заметил юношей.

