BMW врезался в автобус и «подбил» еще три иномарки в Ярославле

В Ярославле в ДТП с автобусом и четырьмя иномарками пострадал человек

ДТП на Ленинградском шоссе в Ярославле собрало автобус и четыре иномарки, пострадал один из водителей. Подробности сообщили в телеграм-канале ГАИ по Ярославской области.

Авария произошла вечером во вторник. Водитель BMW врезался в автобус МАЗ, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai. У немецкой иномарки при столкновении отлетело колесо, которое «подбило» Renault, ехавшее в попутном направлении.

BMW после столкновения продолжил движение и опрокинулся в кювет, а Hyundai вылетел на встречку, где врезался в Chery. Водителя корейца — 22-летнего парня — госпитализировали с травмами. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

