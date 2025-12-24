На севере Москвы женщина повисла вниз головой с 15-го этажа

Пожилая женщина повисла головой вниз на уровне предпоследнего, 15-го этажа в жилом доме на Башиловской улице на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Сейчас спасатели взламывают дверь, чтобы проникнуть в квартиру и попытаться вытащить ее. Как она оказалась в таком положении, пока неизвестно.

UPD: сотрудники экстренных служб проникли на балкон и спасли женщину, после чего передали ее скорой помощи. Других пострадавших в этом происшествии нет.

Ранее спасатели в Щербинке сняли с восьмого этажа жилой многоэтажки мужчину, который повис на стене дома на рамке для кондиционера.