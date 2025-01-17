Мужчина едва не выпал с высоты восьмого этажа в Москве

Спасатели в Москве сняли с высоты восьмого этажа мужчину, который повис на рамке для кондиционера на стене дома. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 5 по улице Логинова в Щербинке. Очевидцы увидели, как мужчина висит на рамке для кондиционера между седьмым и восьмым этажом. Прибывшие на место спасатели сняли мужчину с высоты.