Спасатели в Москве сняли с высоты восьмого этажа мужчину, который повис на рамке для кондиционера на стене дома. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома 5 по улице Логинова в Щербинке. Очевидцы увидели, как мужчина висит на рамке для кондиционера между седьмым и восьмым этажом. Прибывшие на место спасатели сняли мужчину с высоты.
Мужчина едва не выпал с высоты восьмого этажа в Москве
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