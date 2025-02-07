На севере Москвы загорелся офис в бизнес-центре
Источник 360.ru: пожар вспыхнул в московском бизнес-центре «Норд Хаус»
Пожар разгорелся в здании московского бизнес-центра «Норд Хаус». Внутри находятся порядка 300 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Пожар в офисном здании, открытое пламя, внутри около 300 человек», — отметил он.
Бизнес-центр находится на Дмитровском шоссе. Всего в здании девять этажей.
«Проверяем поэтажно, присутствует слабый запах дыма», — рассказал собеседник 360.ru.
Позже очевидец, работающий в центре, заявил, что пожар совсем небольшой, а все люди уже эвакуировались.
«Там уже все оцеплено, все ушли, и [горит] что-то небольшое. Может, мусорка у кого задымилась», — пояснил 360.ru мужчина.
По его словам, в здании работает пожарная тревога, на место прибыли сотрудники МЧС.
Ранее в московском районе Перово загорелся склад завода «Прожектор». В результате пожара никто не пострадал.