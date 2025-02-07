На севере Москвы загорелся офис в бизнес-центре

Пожар разгорелся в здании московского бизнес-центра «Норд Хаус». Внутри находятся порядка 300 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Пожар в офисном здании, открытое пламя, внутри около 300 человек», — отметил он.

Бизнес-центр находится на Дмитровском шоссе. Всего в здании девять этажей.

«Проверяем поэтажно, присутствует слабый запах дыма», — рассказал собеседник 360.ru.

Позже очевидец, работающий в центре, заявил, что пожар совсем небольшой, а все люди уже эвакуировались.

«Там уже все оцеплено, все ушли, и [горит] что-то небольшое. Может, мусорка у кого задымилась», — пояснил 360.ru мужчина.

По его словам, в здании работает пожарная тревога, на место прибыли сотрудники МЧС.

Ранее в московском районе Перово загорелся склад завода «Прожектор». В результате пожара никто не пострадал.